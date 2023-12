Odnalazł się Matej Zagar. W rozmowie z Tygodnikiem Żużlowym Słoweniec przyznał, że podpisał kontrakt warszawski z Platinum Motorem Lublin. Nie będzie jednak jeździł w zespole mistrza Polski, bo to umowa bez gwarancji startowych i ustalonych warunków finansowych. I choć Zagar nie ma teraz takich propozycji, to właśnie skreślił kilka polskich klubów. – Nawet niech nie dzwonią do mnie – mówi zawodnik.