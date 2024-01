Komandos jest geniuszem. To kluby grają w jego grę

Tego się nie spodziewał

Sezon 2020 był przełomowy dla Mateja Zagara. Na jego transfer zdecydował się lubelski Motor, w którego barwach wykręcił średnią ponad dwa punkty na wyścig. Najpewniej pozostałby na lubelszczyźnie, lecz przez wymóg zawodnika do lat 24 musiał opuścić ich szeregi. Przeszedł do Zielonej Góry, jednakże po bardzo udanym sezonie zanotował mocny zjazd. Działacze i fani do dziś mają mu za złe, bo jego dyspozycja przyczyniła się do spadku z PGE Ekstraligi.