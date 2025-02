Kołodziej nie będzie miał litości. Polskie kluby nie mają z nim szans

Można powiedzieć, że lojalność to drugie imię Janusza Kołodzieja. 4-krotny indywidualny mistrz Polski w swojej karierze bronił barwy dwóch klubów - Unii Leszno i Unii Tarnów. W obu przypadkach, gdy klub spadał z najwyższej klasy rozgrywkowej to schodził w dół razem z zespołem.

Nie będzie miał dla nich litości

Gdyby tylko chciał to nadal by jeździł w PGE Ekstralidze. Nie jest tajemnicą, że czołowe kluby w Polsce od lat chcą widzieć w swoich zespołach Kołodzieja. Teraz była najlepsza na to okazja od lat, a ten i tak pozostał w Lesznie, pomimo że miał bardziej lukratywne propozycje. To pokazuje jak świetnie mieć takiego zawodnika jakim niewątpliwie jest wychowanek tarnowskiej Unii.



Bez wątpienia Kołodziej będzie największą gwiazdą Metalkas 2. Ekstraligi. Kluby na samą myśl o starciu z legendą polskiego żużla drżą ze strachu. Nikogo nie będzie dziwić, jeżeli kapitan Unii Leszno zacznie regularnie zdobywać komplety. Na Stadionie im. Alfreda Smoczyka dziwić jednak będzie, jeśli ktoś zacznie wygrywać z Polakiem.