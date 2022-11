Kolekcjoner zer stał się gwiazdą. Nie mógł w to uwierzyć

Kacper Tkocz był w szoku

Dla wielu to był szok, kiedy Tkocz odbierał statuetkę dla najlepszego juniora ROW-u. Dla niego zresztą też. Nawet to powiedział. Chyba on także spodziewał się, że kibice wybiorą Pawła Trześniewskiego, który uważany jest za jedno ze złotych dzieci polskiego żużla.

Tkocz to znane żużlowe nazwisko

Tkocz to bardzo znane żużlowe nazwisko. W latach świetności ROW-u, w drużynie jeździli bracia Stanisław, Andrzej i Jan. Największą gwiazdą był Stanisław. Kacper z tamtymi Tkoczami ma wiele wspólnego, bo to jego rodzina. Stanisław był kuzynem jego dziadka. Kacper nigdy go nie spotkał, ale już nie raz mówił, że to jak się nazywa, daje mu dużą motywację do uprawiania tego sportu.