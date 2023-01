Kolekcjoner pamiątek chwali się, że wygrał w sądzie z prezesem

Czy kibic naprawdę wygrał proces z prezesem ROW-u Rybnik?

O co w ogóle poszło i dlaczego prezes toczy sądową batalię z kibicem. - Nie powiem teraz, o który dokładnie wpis pana Rugora chodzi, bo on napisał na mój temat tomy. Natomiast schemat jest taki, że ludzie z klubu, którzy przeglądając media, widzą obraźliwe wpisy, to przekazują to do współpracującej z nami kancelarii. Ona sprawdza, czy to się nadaje na pozew. Jeśli tak, to idziemy do sądu z prośbą o wpłatę na cel charytatywny - tłumaczy nam Mrozek.