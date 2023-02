Emil Breum w przyszłym sezonie będzie reprezentantem PSŻ-u Poznań. Duńczykowi w stolicy Wielkopolski na tyle spodobało się podczas okresu wypożyczenia, że postanowił przenieść się do Poznania na stałe. Pytanie tylko, czy to dla niego właściwa droga. Z jednej strony jazda na zapleczu PGE Ekstraligi to dla tak młodego chłopaka na pewno kusząca wizja, ale z drugiej strony konkurencja do składu jest naprawdę duża, a ryzyko, że Breum przesiedzi sezon na ławce niemałe.