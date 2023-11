Kolejny wielki klub spadnie z Ekstraligi. Jest lider a reszta nic nie gwarantuje

Janusz Kołodziej i długo, długo nikt

O klasie Janusza Kołodzieja nie trzeba długo się rozwodzić. W przyszłym roku będzie już czterdziestolatkiem, ale w tym wieku wciąż można zaliczać się do czołówki. Poprzedni sezon był świetny w wykonaniu lidera Unii. Trzecia średnia biegowa (2,333) w lidze mówi wszystko. W Lesznie muszą dmuchać i chuchać na Kołodzieja oraz... trzymać kciuki za bezkolizyjną jazdę, aby omijały go ewentualne urazy. Po prostu ten zawodnik jest największą nadzieją na utrzymanie.



Co dalej? Przepaść. Aby odszukać drugiego z najskuteczniejszych żużlowców zespołu z Leszna, musimy użyć myszki w laptopie i zjechać aż o dwadzieścia pozycji. Na 23. miejscu znajduje się objawienie sezonu 2023 - Grzegorz Zengota (1,804). Jeśli sympatyczny zawodnik powtórzy tak dobry sezon, to już będziemy mogli mówić o sukcesie. Po doświadczeniach z przeszłości jednak trudno Zengocie przydzielać rolę lidera drużyny startującej w PGE Ekstralidze. Takie działania mogą się źle skończyć. 35-latek może, ale nie musi błyszczeć.