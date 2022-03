Kolejny transfer z Apatora do PSŻ-u Poznań!

Piotr Kaczorek Żużel

Choć do sezonu pozostały już tylko niecałe dwa tygodnie, SpecHouse PSŻ Poznań nie przestaje się wzmacniać. Tomasz Bajerski dopiął swego i pomimo zmiany pracodawcy dalej będzie współpracował z Jackiem Kannenbergiem. Ciekawe jest jednak to, że stanie się tak nie dlatego, że Bajerski „wyciągnął” uznanego specjalistę z Torunia, a to Apator z niego zrezygnował.

Zdjęcie Tomasz Bajerski / Łukasz Trzeszczkowski / Newspix