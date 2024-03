Kolejny talent na horyzoncie, wojna go nie zatrzymała. Zrobili wielkie oczy

Nie ma łatwo ukraiński żużel od momentu ataku wojsk Władimira Putina . Życie mieszkańców zmieniło się tam o sto osiemdziesiąt stopni i obecnie ludzie interesują się rzeczami ważniejszymi niż sport. Wydawało się, że trudna sytuacja uśmierci speedway u naszych wschodnich sąsiadów. Na szczęście nie poddają się pasjonaci, którzy robią wszystko, by podtrzymać przy życiu tę widowiskową dyscyplinę sportu. Jednym z nich jest Siergiej Gołownia. Nie tak dawno odbyliśmy z nim dłuższą rozmowę. Jeżeli chcielibyście ją przeczytać, zapraszamy TUTAJ .

To właśnie między innymi Sergiej Gołownia sprawił, że Nazar Parnicki trafił do Fogo Unii Leszno i w zeszłym sezonie zrobiło się o nim głośno w całej Polsce. Z powodu wielu kontuzji w zespole, młody Ukrainiec zadebiutował w PGE Ekstralidze i już na dzień dobry pokazał plecy kilku gwiazdom. W nadchodzących rozgrywkach powalczy o miejsce w składzie z Keynanem Rew. Reprezentant naszych wschodnich sąsiadów nie zasypia gruszek w popiele. Ma między innymi nowe silniki i przede wszystkim świetne warunki do rozwoju.