Zieliński jeździł w Grudziądzu, ale przyda się nie tylko w starciu z GKM-em

Wielką zaletą Denisa Zielińskiego jest to, że przez dwa lata był zawodnikiem GKM-u i świetnie zna tamtejszy tor. Jego znajomość obiektu w Grudziądzu może się przydać w pojedynku Wilków z tym rywalem. W tym sensie kontrakt Zielińskiego, to dalszy ciąg akcji pod tytułem: wzmacniamy się kosztem rywali.

Zieliński nie miał co prawda dobrej końcówki sezonu, a w Apatorze robili wszystko, żeby się go pozbyć, ale ten zawodnik ma potencjał, by być jednym z lepszych juniorów w PGE Ekstralidze w sezonie 2023.