Kolejny milion dla mistrzów. Inni dostali więcej

Ogromne pieniądze w Lublinie nie rosną na drzewach. Są one przede wszystkim zasługą znakomitej pracy działaczy. Jakub Kępa w środowisku słynie ze skutecznych działań, co pokazują obecni partnerzy klubu. Prezes potrafił przyciągnąć do Platinum Motoru mnóstwo spółek Skarbu Państwa. Na stronie internetowej w specjalnej sekcji znajdują się chociażby spółki należące do Orlenu, Bogdanka, Grupa Azoty oraz Lotto. Powoduje to frustrację kibiców z innych miast. - Stanę na głowie, żeby Motor nie dostał pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa - wściekał się senator Władysław Komarnicki z Gorzowa.