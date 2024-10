Kolejny klub w grze o polską gwiazdę. To najbardziej rozchwytywany zawodnik

Żużel. Falubaz zwietrzył szansę. Boją się jednego

Chęć wymiany Curzytka na Miśkowiaka to nie jest jedyny powód, dla którego Falubaz chce ściągnąć byłego mistrza świata juniorów. Zielonogórzanie nie są pewni wypożyczenia Damiana Ratajczaka. Co prawda Falubaz ustalił już warunki kontraktu z młodzieżowcem Fogo Unii Leszno, ale to leszczynianie rozdają karty i mogą zablokować transfer swojego najlepszego juniora. Wszystko przez fakt dodatkowego wzmocnienia Szymonem Woźniakiem głównego rywala do awansu, Polonii Bydgoszcz.