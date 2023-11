Kolejny hitowy transfer beniaminka! Wielkie zbrojenie

O tym transferze zaczęło być głośno w sierpniu, kiedy okazało się jasne, że zarząd Betard Sparty Wrocław zrezygnuje z usług Piotra Pawlickiego, a nie jak przypuszczano pierwotnie, Taia Woffindena. Pawlicki po dobrym początku sezonu, później zaliczył nieco słabszy epizod. Brytyjczyk odwrotnie i dlatego też to Pawlicki musiał pożegnać się z wrocławskim zespołem.

Zasilił odwiecznego rywala

Piotr Pawlicki niejednokrotnie mówił o miłości do klubu z Leszna i nic w tym dziwnego, wszak pochodzi z żużlowej stolicy Wielkopolski. Tym bardziej kibicom będzie trudno go sobie wyobrazić w barwach odwiecznego rywala leszczyńskiej Unii. Myszka Miki na plastronie przynajmniej na początku jego przygody z zielonogórskim klubem nie będzie mu pasować.

- Moje drogi z Zieloną Górą już wcześniej się krzyżowały, ale dopiero teraz doszło do poważnych rozmów. Dążyły do tego obie strony, udało się osiągnąć porozumienie no i jestem. Chcę dać zielonogórskim kibicom jak najwięcej radości w trakcie sezonu. Ja dobrze czuję się na torze w Zielonej Górze i zazwyczaj miałem tutaj dobre występy. W przyszłym sezonie stworzymy zespół, który stać będzie na naprawdę dobry wynik - powiedział Piotr Pawlicki dla oficjalnej strony Falubazu.