Kolejne zmiany w terminarzu. Finał przesunięty!

Do tej pory względny spokój w tym temacie był w 2. Lidze Żużlowej. Ma to oczywiście swój związek z tym, że zawodnicy na tym poziomie rozgrywkowym nie są tak klasowi i dużo rzadziej startują w imprezach międzynarodowych. To, że ich liczebność jest mniejsza, nie oznacza jednak, że ich nie ma. Przekonaliśmy się o tym choćby wtedy, gdy Francisa Gustsa zabrakło podczas meczu SpecHouse PSŻ Poznań - Metalika Recycling Kolejarz Rawicz, ponieważ startował w eliminacjach DME U23 w norweskim Elgane.

Gusts i Krawczyk nie mogliby pojechać w finale

W Łodzi pojedzie natomiast Jakub Krawczyk, zawodnik Arged Malesy Ostrów Wielkopolski, który startuje w barwach OK Bedmet Kolejarza Opole w roli gościa. Choć to mniejszy problem, niż brak Gustsa, choćby z tego powodu, że Gusts jest do Poznania wypożyczony, a Krawczyk jest tylko jednym z kilku gości, to jednak dobrze by było, gdyby najważniejszy mecz sezonu można było odjechać w pełnych składach.