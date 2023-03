Kolejne miliony w polskich klubach! To jeszcze nie koniec

Eldorado spółek Skarbu Państwa trwa w najlepsze, a dziś dwa kolejne kluby ogłosiły porozumienie z mocnymi finansowo sponsorami. Ziściło się to, co od dawna pisaliśmy – Tauron został sponsorem tytularnym Włókniarza Częstochowa. Z kolei Stal Gorzów ogłosiła sponsora głównego, którym został KGHM. To jeszcze nie koniec ogłoszeń w najbliższym czasie, bo już niedługo kolejna spółka Skarbu Państwa zasili ekstraligowy klub.