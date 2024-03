Kolejna mocna opinia o kasie z telewizji! "Zawodnicy zawsze wszystko wyciągną"

Metalkas 2. Ekstraliga. Rufin Sokołowski: Liczy się tu i teraz

Z roku na rok żużlowcy oczekują coraz lepszych stawek, a prezesi uginają się ich żądaniom . - Paradoks polega na tym, że w czasach, kiedy kluby były stowarzyszeniami i byli tzw. działacze oddani sercem, to potrafili bardziej się opierać żądaniom zawodników niż teraz, gdy są profesjonaliści. Profesjonalista nie myśli o klubie i jego przyszłości, tylko o swoich dochodach dziś i w tej chwili - komentuje nasz rozmówca. Dotychczas każdy klub z zaplecza PGE Ekstraligi otrzymywał za transmisje telewizyjne około 200 tysięcy złotych rocznie. Od 2025 roku kwota wzrośnie sześciokrotnie . - Takie rzeczy powinno się zawierać po podpisaniu kontraktów przez zawodników. Kluby miałyby jakąś ulgę finansową, bo zawodnicy przy podpisywaniu umów jeszcze nie wiedzieliby, ile mogą dostać. Znam wyjście z tej sytuacji - twierdzi Sokołowski. - Jedyną drogą jest zatrzymanie presji tragedii, czyli to, co proponowałem już wcześniej. Brak spadków przez najbliższe cztery lata . Same awanse do najwyższej klasy rozgrywkowej, która liczyłaby 12 drużyn. Więcej meczów do transmitowania dla telewizji, mogłyby odbywać się codziennie - dodaje.

Żużel. Zawodnicy mówią o coraz większych wydatkach

Żużlowcy mają na utrzymaniu mechaników i inne osoby związane z codziennym funkcjonowaniem. - Jeden mechanik do pompowania opon, drugi do zmieniania zębatek, trzeci do zalewania paliwa. Ale... kiedyś robił to zawodnik podczas meczu. Nie było tak, jak teraz, że zakłada sobie słuchawki, a poddani biegają. Tunerzy też zabiorą te pieniądze. Powoduje to brak jakiejkolwiek wizji, np. podaż ograniczyła decyzja o wykluczeniu rosyjskich zawodników - podkreśla Sokołowski.



- Gdyby około dziesięciu zawieszonych Rosjan mogłoby jeździć, to byłaby mniejsza presja i większa podaż. Aby ceny spadały, podaż musi być większa, a w Polsce mamy taką rywalizację, że startują 40-latkowie i niekiedy nawet 50-latkowie. Czują się na siłach, bo tory są robione przez telewizję w taki sposób, żeby odbyła się transmisja i nie było kosztów związanych z odwołaniem meczów. Dlatego robi się betonowe i równiutkie tory. One od starszych zawodników nie wymagają aż takiego wysiłku. W pewnym momencie okaże się, że jedynym źródłem dochodów jest telewizja. Innych nie będzie - podsumowuje były żużlowy działacz.