Kolejna kompromitacja klubu miliardera. Wielka kasa idzie na marne

Kolejna kompromitacja Stelmet Falubazu Zielona Góra. Choć nikt nie spodziewał się zwycięstwa zielonogórzan we Wrocławiu, to jednak rozmiary porażki z perspektywy Falubazu wołają o pomstę do nieba. Spartanie już po 11. wyścigu zapewnili sobie meczowe zwycięstwo, co jest dobrym prognostykiem przed meczem z Motorem Lublin. W Zielonej Górze mają pięć dni, by dojść do ładu z formą, bowiem w trzeciej kolejce czeka ich arcyważne spotkanie z GKM-em Grudziądz. Potencjalna porażka Falubazu u siebie z Grudziądzem może przekreślić szanse zielonogórzan na fazę play-off.