Kolejna kompromitacja. Kibice chcą zwrotu pieniędzy!

Rzeszowianie przed tym sezonem zbudowali bardzo mocny zespół. Z PSŻ Poznań dołączyli dwaj zawodnicy, mający potencjał na bycie liderami tej drużyny - Kevin Woelbert i Eduard Krcmar. Ponadto, pozyskano jednego wychowanka prosto z PGE Ekstraligi, Pawła Miesiąca i drugiego z przeszłością ekstraligową, Dawida Lamparta.

Jakby tego było mało, do Texom Stali dołączył ósmy najlepszy zawodnik 2. Ligi Żużlowej w sezonie 2020, utalentowany Duńczyk, Marcus Birkemose, który miał być podstawowym juniorem rzeszowskiej drużyny. Skład uzupełnili dwaj zawodnicy, którzy zostali w Rzeszowie - Hubert Łęgowik (średnia 1,900 pkt./bieg w 2. Lidze 2021) oraz Mateusz Majcher, czyli junior, który w 2021 kilkukrotnie zaskoczył swoją znakomitą postawą w meczach ligowych.

Wydawało się więc, że Texom Stal Rzeszów będzie jednym z głównych kandydatów do awansu. Przed sezonem zastanawiano się, kto jest mocniejszy - czy dream team z Poznania, czy drużyna z Rzeszowa. Nic nie wskazywało na to, że rzeszowianie mogą mieć problem w ogóle awansować do pierwszej czwórki, która rozstrzygnie między sobą kwestię awansu do eWinner 1. Ligi.

Kompromitujące porażki Stali Rzeszów

W przeciągu tygodnia z drużyny myślącej o awansie, rzeszowianie stali się drużyną marzącą o fazie play-off. Wszystko za sprawą dwóch kompromitujących porażek. 19 czerwca rzeszowianie przegrali w Tarnowie 37:52 z jedną ze słabszych drużyn w lidze. Po tym meczu zawodnicy wystosowali specjalny list do kibiców, w którym napisali wulgarnie, ale i wprost - "zaje***iśmy". Więcej o liście TUTAJ.

Jakby tego rzeszowskim kibicom było mało, Texom Stal Rzeszów przegrała wczoraj u siebie z Optibet Lokomotivem Daugavpils, który jest głównym rywalem rzeszowian w walce o fazę play-off. Zawodnicy, którzy mieli rządzić i dzielić w 2. Lidze Żużlowej przegrywali z Kevinem Juhl Pedersenem, który mówił po zawodach, że ustawienia dobrał na podstawie... nagrań z toru w Rzeszowie, znajdujących się na YouTubie.

Kibice Stali są wściekli. Chcą zwrotów za bilety

Nie można więc dziwić się złości kibiców Stali. - Zwrot za bilet na konto czy zgłosić się do kas? - pyta w komentarzach na klubowym Facebooku pan Krzysztof. - Jak widać, dla Miesiąca i Lamparta nawet 2. Liga to za wysokie progi - śmieje się pani Anna. - Pogoda była przez kilka dni taka sama, codziennie powinien być trening, a tu jedzie pierwszy raz nastolatek z Danii robi 13 punktów i rekord toru - grzmi pan Andrzej. - Chcę dymisji zarządu - żąda pan Łukasz.

Złości kibiców nie ma co się dziwić - klub zbudował skład na awans, a wszystko wskazuje na to, że Texom Stali Rzeszów może zabraknąć w fazie play-off. To byłaby katastrofa, bo rzeszowianie sezon zakończyliby jeszcze w lipcu. A tego nie lubi żaden kibic.