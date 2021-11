Kolejna gwiazda w drugiej lidze. Przed nami najlepszy sezon w historii?

Unia Tarnów ma byłego uczestnika Grand Prix

Działacze Unii Tarnów przez pierwsze dni okienka próbowali chyba uśpić czujność swoich rywali w drugiej lidze, bowiem dopiero w końcówce zdecydowali się na odpalenie prawdziwej petardy. Do spadkowicza z eWinner 1. Ligi dołączy Troy Batchelor. Australijczyk wraca na polskie tory po roku przerwy i niewątpliwie będzie głodny jazdy. Naszym zdaniem 34-latka spokojnie stać na znalezienie się w gronie trzech najlepszych żużlowców całych rozgrywek.

Historyczny transfer Apatora Toruń

Po raz pierwszy barwy klubowe w swojej karierze zmienił Patryk Dudek. Wychowanek Falubazu w godzinach wieczornych oficjalnie podpisał kontrakt z eWinner Apatorem. Cel minimum? Medal drużynowych mistrzostw kraju. Kadra Torunian na papierze wygląda niezwykle ciekawie. Poza Dudkiem kibicom na Motoarenie kilka razy w miesiącu będą prezentować się takie nazwiska jak Emil Sajfutdinow, Jack Holder, Paweł Przedpełski, czy Robert Lambert.

Reklama

Wilki Krosno odkryły karty

Cellfast Wilki poszły drogą Moje Bermudy Stali i zaprezentowały skład przy okazji jednego eventu. Tegoroczny finalista eWinner 1. Ligi marzy o pójściu za ciosem i ma ku temu solidne powody. Poza zatrzymaniem trzonu drużyny w postaci Tobiasza Musielaka, Vaclava Milika, Andrzeja Lebiediewa oraz Michała Szczepaniaka, udało się pozyskać zdolnych juniorów (Krzysztof Sadurski, Franciszek Karczewski) i Rafała Karczmarza.

PSŻ Poznań zaskoczył kibiców

Jeszcze niedawno wydawało się, że SpecHouse PSŻ zamknął kadrę na sezon 2022. Nic bardziej mylnego. Działacze punktualnie o godzinie 12:00 ogłosili kolejnego reprezentanta - Aleksandra Kajbuszewa. 20-latek pragnie przede wszystkim dużej ilości jazdy, ponieważ w tym roku pod taśmą pojawił się zaledwie trzykrotnie.

Arged Malesa Ostrów pozyskała mistrza Danii

Z najniższego szczebla przenosimy się aż do PGE Ekstraligi. Kolejnym transferem pochwaliła się dziś Arged Malesa. W Ostrowie co najmniej przez najbliższy rok pojeździ Tim Soerensen, czyli aktualny mistrz Danii juniorów. Wielu ekspertów zwraca uwagę na wiek zawodnika, dzięki któremu trener Mariusz Staszewski będzie mógł wystawiać go pod numerem 8 lub 16. To niewątpliwie wielki plus zarówno dla samego żużlowca, jak i drużyny.

Matej Zagar nie będzie osamotniony

Matej Zagar kolejny rok z rzędu nie będzie jedynym Słoweńcem jeżdżącym na polskich torach. Na wyciągnięcie Matica Ivacica z Wittstock zdecydował się Metalika Recycling Kolejarz. Taki, a nie inny ruch może szokować, ponieważ aktualny mistrz kraju w niedawno zakończonych rozgrywkach nie pokazał się z najlepszej strony. W Rawiczu pojechał on jednak jedno z lepszych spotkań i otarł się o dwucyfrówkę.

Orzeł Łódź blisko zamknięcia kadry

Na finiszu kompletowania kadry znajduje się już Orzeł Łódź. Kibice otrzymali dziś informację na temat formacji juniorskiej. Do ekipy z Polski Centralnej dołączył Nikodem Bartoch. Poza nim w zespole zostaną Mateusz Dul, Jakub Sroka, Aleksander Grygolec oraz Oskar Kołak.

Zaskakujący kierunek Mateusza Tudzieża

Skład na U24 Ekstraligę zaczyna budować Motor Lublin. Pierwszym, pozyskanym żużlowcem przez aktualnych srebrnych medalistów DMP jest Mateusz Tudzież. Wychowanek ROW-u nie zdecydował się na zejście do drugiej ligi, tylko postanowił spróbować swoich sił w rozgrywkach przeznaczonych dla rezerwowych jeżdżących w bardziej utytułowanych klubach.