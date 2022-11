Kolejka do składu. Menedżer będzie miał ręce pełne roboty

GKM zmienia strategie. Miejsce będzie trzeba sobie wywalczyć

Grudziądzanie zamknęli już skład na przyszłoroczny sezon. W drużynie są Nicki Pedersen, Max Fricke, Gleb Czugunow, Norbert Krakowiak, Mateusz Szczepaniak i juniorzy. Na ten moment wydaje się, że rezerwowym będzie ten ostatni, choć wszystko zweryfikują oczywiście przedsezonowe treningi. Poza wszystkim nie można wykluczyć, że za kilka miesięcy dojdzie jeszcze jeden kandydat do jazdy w zespole.

Chodzi o Wadima Tarasienko, który jest na ostatnim etapie starania się o polski paszport. Rosjanin czeka w zasadzie tylko na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy. Jeżeli spełni się pozytywny dla niego scenariusz, to żużlowiec ma szansę wystartować w nowym sezonie i najpewniej uczyniłby to w zespole z Grudziądza, który pomagał mu w całej procedurze.

A to sprawia, że pozostali zawodnicy nie mogą być pewni swego. Szczepaniak na pewno tanio skóry nie sprzeda, a jak już dojdzie jeszcze Tarasienko, to w ogóle zrobi się kolejka. To komfort dla menedżera Janusza Ślączki, który nie będzie z góry skazany na ten sam garnitur.