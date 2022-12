Kolejka do składu. Kto pójdzie na wypożyczenie?

Kto wypadnie ze składu GKM-u?

Początkowo wydawało się, że problemu bogactwa nie będzie. Gdy Krzysztof Kasprzak wystawił GKM do wiatru, działacze szybko zareagowali i dogadali się z Mateuszem Szczepaniakiem. Po drodze sytuacja jednak nieco się zmieniła, bo udało się jeszcze sfinalizować wypożyczenie Gleba Czugunowa. To była akcja z serii "last minute", bo pozostali zawodnicy z drużyny o tym wzmocnieniu dowiedzieli się dopiero na oficjalnej prezentacji.