Kolejarz Rawicz znów zaskoczył. Wielki talent w drużynie

Patryk Głowacki Żużel

Jeśli jakieś słowo ma opisać ostatnie działania Metaliki Recykling Kolejarza Rawicz, to na pewno jest nim „zaskoczenie”. Klub udowodnił to w piątek wieczorem. Krótko przed północą okazało się, że w walce o awans do eWinner 1. Ligi rawiczan wspomoże Wiktor Przyjemski. Kolejarz zgarnął tym samym jedną z najlepszych opcji na rynku.

Zdjęcie Wiktor Przyjemski / Flipper Jarosław Pabijan