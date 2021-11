Kolejarz Rawicz zakontraktował lidera Wolfe Wittstock

Matic Ivacic trafił do Polski przed sezonem 2018. Wychodząca z zadłużenia Polonia Bydgoszcz ściągnęła wówczas pod swe skrzydła wielu zawodników o egzotycznych nazwiskach, z których większość dawno została już zapomniana. Ze Słoweńcem było inaczej - Jerzy Kanclerz dostrzegał w nim potencjał i zdecydował się na przedłużenie z nim kontraktu po przejęciu władzy przy Sportowej 2.

W kolejnym sezonie Ivacic szybko stracił miejsce w składzie Gryfów na rzecz wypożyczonego z Orła Łódź Marcina Jędrzejewskiego. Gdy wydawało się już, że jego przygoda nad Wisłą dobiega końca Kanclerz postanowił wykorzystać jako kartę jako istnego jokera. Ściągnął go do Bydgoszczy na rewanż finałowego meczu z PSŻ-em Poznań, Słoweniec zdobył w nim 12 punktów i bonus, a Polonia odrobiła 28-punktową stratę z pierwszego spotkania i awansowała do eWinner 1. ligi.

Ivacic znów przedłużył umowę z Polonią, ale w 2020 roku odjechał na zapleczu PGE Ekstraligi zaledwie 3 spotkania. Postanowił zejść o poziom niżej i dołączył do ekstremalnie słabych Wolfe Wittstock. W sezonie 2021 często niemal w pojedynkę bronił honoru tej czerwonej latarni najniższego szczebla rozgrywkowego. Sezon zakończył z drugą średnią biegopunktową w swoim zespole Maxem Dilgerem - 1,456.

Ci kibice, którzy nie śledzą ze zbyt dużą uwagą rywalizacji w niższych ligach mogą kojarzyć Ivacica ze startów w turniejach Grand Prix. 2-krotnie był on uhonorowany dziką kartą na rundę w jego rodzinnym Krsko. W sezonie 2018 zakończył ją popularną "olimpiadą" (kompletem pięciu zer), ale rok później zachwycał już kibiców pokonując na trasie choćby Frederika Lindgrena

W swej dość krótkiej karierze Ivacic zaprezentował się na rawickim torze tylko raz - w tym sezonie zdobył na nim 9 punktów. Słoweniec z pewnością liczy na to, że w nowym klubie rozwinie się bardziej niż w poprzednich, ale najpierw czekać będzie go walka o skład z Joshem Pickeringiem i Ryanem Douglasem. Kontrakty z klubem ze Stadionu imienia Floriana Kapały podpisane mają także: Sam Masters, Damian Dróżdż i Daniel Kaczmarek. Trenerem zespołu będzie były szkoleniowec ekstraligowego Eltrox Włókniarza Częstochowa - Piotr Świderski, który karierę zawodniczą rozpoczynał właśnie w Kolejarzu.