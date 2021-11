Kolejarz pozyskał trzeciego obcokrajowca. Będzie gwiazdą ligi?

Za Pontusem Aspgrenem jeden najlepszych sezonów w karierze. Szwed przez kilka ostatnich miesięcy ścigał się dla ROW-u na zapleczu PGE Ekstraligi. Początkowo przysługiwała mu rola rezerwowego, jednak dobrymi występami w ojczyźnie 30-latek zaskarbił sobie szacunek u Marka Cieślaka. Reprezentant klubu z Rybnika ostatecznie wziął udział w czterech spotkaniach i uzyskał przyzwoitą średnią 1,75 punktu na bieg.

Poza dobrymi startami w Polsce, Pontus Aspgren pokazał się także światu przy okazji rundy Grand Prix w Malilli. 16 miejsce zajęte w turnieju co prawda nie jest powodem do dumy, ale brak sukcesu nie spowodował, że zawodnik porzucił marzenia o awansie do elitarnego cyklu. - Mijają lata, a cel pozostaje ten sam. Nadal chcę znaleźć się wśród piętnastu najlepszych żużlowców świata. To powód, dla którego ścigam się na żużlu. Mam nadzieję, że już niedługo uda mi się dopiąć swego - mówił w sierpniu w rozmowie z naszym portalem.

Kolejarz Opole tworzy skład na awans

Zanim Szwed zajmie się realizacją swoich postanowień, czeka go przygoda na najniższym szczeblu rozgrywkowym w naszym kraju. OK Bedmet Kolajarz niewątpliwie celuje w awans do eWinner 1. Ligi. Patrząc na kadrę zespołu, szanse na to są co najmniej spore. Poza byłym już reprezentantem ROW-u barwy opolskiej ekipy przywdzieją tacy zawodnicy jak Jacob Thorssell, Andriej Kudriaszow, czy Oskar Polis.

To oczywiście nie koniec wzmocnień tegorocznego finalisty drugiej ligi. Na kolejne oficjalne informacje kibice muszą jednak poczekać.