Kolega umierał na jego oczach. Mecz towarzyski zamienił się dramat

Nie było gdzie wcisnąć szpilki. Tłumy widziały jego wielki sukces

Powrót na motocykl wyszedł Florianowi Kapale niesamowicie. Równo siedemdziesiąt lat temu został on indywidualnym mistrzem kraju i stąd pomysł napisania tekstu akurat dzisiaj. Wychowanek Kolejarza z 31 punktami na koncie uplasował się na najwyższym stopniu podium. Tak mnóstwo "oczek" wzięło się z tego, że organizatorzy zdecydowali się na przeprowadzenie czterech rund . Bliźniacza sytuacja ma miejsce obecnie, kiedy to o tytule nie decyduje jednodniowy finał, a zmagania złożone z kilku turniejów.

Tych scen nie da się zapomnieć. „Do dziś nie mogę zrozumieć…”

Zawodnicy oczywiście nie chcieli zawieść licznie zgromadzonej publiczności i dali im pokaz jazdy na motocyklach bez hamulców. Niestety zakończyła się on tragicznie. W jednym z wyścigów we wspomniane wcześniej schody przy pełnej prędkości wpadł nasz reprezentant - Zbigniew Raniszewski. Siła uderzenia była tak duża, że Polak nie miał żadnych szans na przeżycie. Żużlowiec co prawda próbował się skulić, by jakimś cudem uniknąć zderzenia, ale to nic nie dało.