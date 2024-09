Kolega Gortata zmieni klub. Polski biznesmen go oczarował

Tungate jest takim zawodnikiem, jakiego potrzebuje Stal

W ROW-ie Tungate ma bardzo dobry kontrakt. Za podpis dostał nieco ponad 400 tysięcy złotych, do tego dochodzi premia za punkt na poziomie 4300 złotych. Australijczyk może jeszcze liczyć na blisko 150 tysięcy złotych premii za zdobycie 200 punktów w sezonie. Na razie zdobył 177 punktów, ale jeśli ROW awansuje do finału, to Tungate będzie miał trzy mecze, by dołożyć 23 punkty i zgarnąć premię.