Kocioł w polskiej lidze. Ludzie łapią się za głowę. Kto straci miliony?

Po sobotnim blamażu i porażce w Lesznie do grona potencjalnego spadkowicza dołączył jeszcze Apator Toruń. Podopieczni trenera Piotra Barona choć mają najbardziej komfortową sytuację, to jednak nie mogą być pewni niczego. Na razie mają 7 punktów i zajmują piąte miejsce w tabeli. Dalej jest Falubaz również z 7 punktami, potem GKM z 6-cioma i tabelę jak na razie zamyka Unia Leszno z dorobkiem 5 "oczek".

Wskazanie spadkowicza niczym wróżenie z fusów

Od razu zaznaczmy, że obecnie jest bardzo wiele realnych scenariuszów i niezwykle ciężko jest wskazać drużynę, która spadnie z największym prawdopodobieństwem. W najgorszej sytuacji jest ciągle Unia, która ma przed sobą bardzo ważny wyjazd do Zielonej Góry oraz dwa mecze u siebie ze Spartą Wrocław i GKM-em. To w zasadzie jedyne szanse na punkty dla byłych mistrzów Polski. Jeśli wygrają te spotkania, to utrzymanie mają pewne. Natomiast o ile można sobie wyobrazić ich wygraną w pojedynkach na własnym torze, o tyle w Zielonej Górze może to być wielkie wyzwanie.