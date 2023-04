Kochają ten tor. Zrobią niespodziankę?

Mają receptę na tor

- Prawda jest taka, że jak się we Wrocławiu na dobrej pozycji dojedzie do 30 metra, to jest dużo łatwiej, bo jak się tor odsypie, to powstaje jedna ścieżka i każdy chce być pierwszy w tej ścieżce - komentuje Piotr Baron.

Wstydu nie będzie. Jadą po zwycięstwo

- Sparta to bardzo mocna drużyna i nie ma co na ten temat dyskutować. Nieważne, czy pojedziemy do Wrocławia, Torunia, czy Krosna. Nastawienie jest takie samo. Chce się jechać jak najlepiej. Muszę pomyśleć o tym jakie jednostki wybrać na wrocławski tor i przygotować się pod kątem tego meczu - tłumaczył Bartosz Smektała.

- Nie jedziemy do Wrocławia, by przegrać. Spróbujemy tam powalczyć. Wiadomo, że to topowy zespół. Sparta i Lublin to zespoły, które właściwie nie powinny przegrywać spotkań w tym roku. Pojedziemy tam po to, by spróbować sił, powalczyć i stworzyć widowisko, a nie po to, by przegrać - stwierdził Piotr Baron.