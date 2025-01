Kluczowy transfer strzałem w dziesiątkę. Potęga ze wschodu napsuje im krwi

Texom Stal Rzeszów, pozyskując Keynana Rew, zalepiła największą dziurę w swoim składzie. - To czołowy zawodnik do lat 24 na świecie - wypowiada się o nim prezes klubu. Wielki talent z Australii jest w gazie, co pokazał podczas indywidualnych mistrzostw swojego kraju. Cykl ukończył tuż poza podium. Jeśli tę dyspozycję przełoży na rozgrywki ligowe, to rzeszowianie napsują sporo krwi ekipom z Bydgoszczy i Leszna. To właśnie Stal jest uważana za trzecią siłę ligi, będąc jednym z kandydatów do awansu do PGE Ekstraligi.