Kluczowa umowa mistrza ze spółką skarbu państwa podpisana

Mistrz Polski podpisał kluczową umowę

Motor potrzebuje kasy na gwiazdorskie kontrakty zawodników

Choć nie wszystkim to się podoba, to jednak prezes Jakub Kępa może odtrąbić sukces. Umowa z Bodganką to klucz do tego, aby spiąć budżet na przyszłoroczny sezon. Tym bardziej, że mistrzowie Polski zbudowali gwiazdorski zespół, który będzie słono kosztować. Sam kontrakt Bartosza Zmarzlika wyceniany jest na ponad 5 milionów złotych.