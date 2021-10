Kluby zastanawiają się, czy jest sens wydać górę pieniędzy na gwiazdora

W Cellfast Wilkach mówią wprost: jak weźmiemy Zagara, to wypadałoby określić jasny cel: walka o PGE Ekstraligę. W Abramczyk Polonii pewnie jednak mają tak samo.

Wilki i Polonia mają opcje awaryjne

Zarówno Wilki, jak i Polonia mają opcje awaryjne. W Krośnie ustalili warunki kontraktu na nowy sezon z Vaclavem Milikiem, a w Bydgoszczy są po słowie z Andreasem Lyagerem. To zdecydowanie tańsze opcje, choć nie gwarantują one wyniku sportowego. Jeśli jednak dany klub nie chce jechać o PGE Ekstraligę, to po co mu więcej.

Angaż Zagara to decyzja strategiczna. Przy 200 punktach, to jest kontrakt na 1,2 miliona złotych. Wydać takie pieniądze w eWinner 1. Lidze i nie rzucić rękawicy Stelmet Falubazowi Zielona Góra to byłby grzech. Dlatego Wilki i Polonia liczą kasę i czekają na rozwój zdarzeń.

Reklama

Milik czy Zagar? Lyager czy Zagar?

Wilki dotąd pochwaliły się kontraktami z Andrzejem Lebiediewem, Tobiaszem Musielakiem i Mateuszem Szczepaniakiem. Dojść ma Jan Kvech na U-24 i dwaj juniorzy. W kręgu zainteresowań jest Przemysław Konieczny z Unii Tarnów. Otwarte pozostaje pytanie: Milik czy Zagar?

Polonia już ma Daniela Jeleniewskiego, Kennetha Bjerre, Olega Michaiłowa i Wiktora Przyjemskiego. Drugim krajowym seniorem ma zostać ktoś z duetu Adrian Miedziński (na razie są rozbieżności, a zawodnik rozważa kontrakt warszawski), Grzegorz Zengota. Przy zagranicznym mamy wybór między Lyagerem i Zagarem.