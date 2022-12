Ile drużyn w 2. Lidze Żużlowej? Cztery, pięć, sześć, a może siedem?

Kiedy rozmawiamy z prezesem Metaliki Recycling Kolejarza Rawicz, to mówi on nam, że teoretycznie w drugiej lidze może pojechać siedem zespołów. Mogą być też jednak cztery. Jak to możliwe?

Cztery? Gdyby Kolejarz nie dostał licencji, a to samo spotkałoby pierwszoligowe Zdunek Wybrzeże Gdańsk (też na razie ma odmowę), to pewnie padłby pomysł uzupełnienia pierwszej ligi o spadkowicza - Aforti Start Gniezno. Wtedy z pięciu, które mamy zrobiłoby się cztery.

Prezes Metaliki Recycling Kolejarza Rawicz nie może sprzedawać karnetów

Prezes Sławomir Knop zwraca uwagę, że przez te wszystkie wątpliwości on nie może rozpocząć sprzedaży karnetów w najlepszym dla klubu momencie, czyli przed świętami. - Teraz mógłbym sprzedawać karnet na cztery mecz, ale co zrobię, jak będą trzy, albo pięć lub nawet sześć - zauważa.

W PZM nie widzą lepszego rozwiązania. Polonia Piła mogłaby się pospieszyć

Po pierwsze są procedury licencyjne, które działają od lat tam samo. Kluby mają prawo do odwołania i to trzeba uszanować.

Kolejna sprawa to klub z Piły, który zgodnie z przepisami może w każdej chwili napisać pismo z prośbą o wznowienie procesu licencyjnego. Powinien to zrobić jak najszybciej, ale można sobie wyobrazić i taką sytuację, że uczyni nawet w lutym. Zawodników Polonia Piła ma. Ma też jednak długi i kłopot z tym, jak je spłacić. Stary i nowy podmiot dyskutują o tym, kto, jaką część zaległości weźmie na siebie.

Ktoś powie, że na takie wznowienie procesu licencyjnego czas powinien być skrócony. W PZM zwracają nam uwagę i słusznie, że to byłoby wylanie dziecka z kąpielą. Przecież w istocie chodzi o to, żeby tych drużyn było w lidze jak najwięcej. Jak jest szansa na siedem, to związek musi zrobić wszystko, by te siedem było. Zwłaszcza że ligowych ośrodków w Polsce mamy w tej chwili 20.