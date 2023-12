Kluby się o niego biją. To najcenniejszy zawodnik na giełdzie transferowej

Choć okno transferowe zostało już zamknięte, to kilku zawodników wciąż pozostaje bez klubu. Inni z kolei zmienią otoczenie, bo zostaną wypożyczeni u progu sezonu. Jednym z takich zawodników może być Maksym Borowiak, bo choć zarząd leszczyńskiego klubu jeszcze jednoznacznie nie określił się, że Borowiak będzie na wypożyczenie, to oferty same spływają do zawodnika.