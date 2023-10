Kluby mają zaległości. Nawet te najlepsze

Powtarza się sytuacja z ubiegłych lat, kiedy większość klubów miała w październiku skompletowane składy na kolejny sezon, a nie była rozliczona ze swoimi zawodnikami za dopiero co zakończone rozgrywki.

Długi są, ale nikt nie robi dramatu. Dlaczego?

Na razie jednak nikt nie robi dramatu. Zarówno żużlowcy, jak i stowarzyszenie Metanol monitorują sytuację. Kluby mają czas na wykonanie przelewów do 31 października. W tej chwili nie ma żadnych obaw, gdy idzie o PGE Ekstraligę. Co prawda tam też jest jeszcze sporo faktur do rozliczenia, ale w tym miesiącu na konta klubów ma przyjść duży przelew. Chodzi o ostatnią transzę z umowy telewizyjnej za ten rok.