Kluby bawią się w ciuciubabkę. To kamuflaż przed fazą play-off [FELIETON]

Zawodnicy na pewno nie będą z tego powodu narzekać. Kalendarz jest mocno nabity więc każda okazja do odpoczynku może mieć na nich zbawienny wpływ. Okres wakacyjny sprzyja spotkaniom ze znajomymi, wyjściom do kina, kawiarni. Korzystajmy z tego, bo takie małe rzeczy pozwalają złapać świeżość, wyczyścić głowę przed kluczową i bardzo stresującą końcówką sezonu.

Męki pańskie Madsena na silnikach Kargera

Rzadko się zdarza, żeby w jednej kolejce odnotować dwa remisy. Ale kiedy drużyny dzielą się punktami w tym samym dniu, to już ewenement. Do tego typu sytuacji doszło w piątek. Wyniki bez rozstrzygnięcia padły w Gorzowie i Częstochowie.

Przed sezonem typowałem zespół z Grudziądza do play-offów, a może i czwórki. To był dla mnie pewniak, ale pod spód, podobnie jak do trudnego zadania matematycznego wpisałem gwiazdkę. Nicki Pedersen musiał być zdrowy jak byk, albo dzik, ale niestety ta groźna kontuzja z zeszłego roku i dłuższy rozbrat z motocyklem odcisnął na nim piętno. Potencjał w tym składzie był jednak ogromny, co udowodniło spotkanie pod Jasną Górą.