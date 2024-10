Klub zrobił interes życia. Zyskali lidera w promocyjnej cenie. Był bliski końca kariery

Bayersystem GKM Grudziądz zawdzięcza tak udany sezon Michaelowi Jepsenowi Jensenowi. Gdyby nie transfer Duńczyka, drużyna spadłaby z PGE Ekstraligi. To właśnie on wszedł do rozgrywek jak czarny koń i poprowadził zespół do upragnionych play-offów. Tego scenariusza nikt się nie spodziewał.