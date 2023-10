Klub złożył wyjaśnienia. Dyrektor antydopingówki mówi, co teraz będzie

POLADA zamyka sprawę, a klub ma nauczkę

- W tej chwili nie ma podstaw do wyciągnięcia żadnych konsekwencji wobec sportowców, czy osób należących do klubu - dodaje Rynkowski.

Wygląda na to, że te wyjaśnienia zamykają sprawę, a Sparta ma nauczkę na przyszłość, żeby we wszelkiego rodzaju wypowiedziach wyrażać się bardzo precyzyjnie. Już po tym, jak POLADA poprosiła o wyjaśnienia oficer prasowy Sparty Adrian Skubis mówił, że prezes Andrzej Rusko mówiąc w telewizji o "blokadzie", miał na myśli znieczulenie miejscowe.

Czym jest blokada i co za to grozi?

Wyjaśnijmy, że blokada ortopedyczna to zabieg, który ma na celu zmniejszenie lub usunięcie dolegliwości bólowych. Polega na wstrzyknięcie w chore miejsce środka przeciwbólowego i przeciwzapalnego. Zwykle blokada ortopedyczna jest podawana w okolicy kręgosłupa, stawu biodrowego, kolanowego lub barkowego. Przeciwzapalnie stosuje się kortykosteroidy, które są zabronione na zawodach.

Gdyby w przypadku Taia Woffindena i Artioma Łaguty doszło do podania środków przeciwbólowych i przeciwzapalanych równocześnie, to klub miałby kłopoty. Przede wszystkim mieliby je jednak zawodnicy, bo za takie coś grozi kara od 2 do 4 lat zawieszenia.