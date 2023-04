Klub zataił absencję gwiazdy? Takich rzeczy się nie mówi

Po niedzielnym hicie Włókniarz - Motor tematem numer 1 jest to, dlaczego częstochowski klub nie poinformował, że w meczu nie pojedzie Kacper Woryna. Wielu kibiców daje w mediach społecznościowych do zrozumienia, że kupowali bilety w nadziei na to, że Włókniarz pojedzie w najmocniejszym składzie.

Walka o start Woryny trwała do samego końca

Problem w tym, że Włókniarz, nawet gdyby chciał, to nie mógł powiedzieć o absencji Woryny wcześniej niż w dniu zawodów. Do końca trwała bowiem walka o to, żeby doprowadzić zawodnika do takiego stanu, by mógł wyjechać na tor.

Woryna wciąż leczy kontuzjowany bark. Zawodnik ucierpiał w trakcie finału MPPK, gdzie upadł na mocno ubity tor. Stracił już inaugurację w Grudziądzu. W klubie liczono, że do meczu z Motorem wydobrzeje. W sobotę, dzień przed spotkaniem Woryna trenował w Rybniku. Zrobił kilka kółek i musiał dać za wygraną. Przegrał z bólem.

W dniu zawodów Włókniarz ściągnął jednak na stadion lekarza i fizjoterapeutę. Mieli oni sprawdzić stan zdrowia zawodnika, ewentualnie przeprowadzić zabiegi, które postawiłyby go na nogi. Było już nawet ustalone, że w razie powodzenia ściągnięty na mecz w trybie awaryjnym Anton Karlsson pojedzie pod numerem 16, jako rezerwowy.

Takich rzeczy się nie mówi

Włókniarz robił, co mógł, żeby Woryna pojechał w tym meczu, bo z nim w składzie miał większe szanse na pokonanie Motoru (41:49). Finalnie nie udało się nic zrobić i Woryna oglądał zawody z parku maszyn.

W klubie nie kryją, że trochę ich dziwią te pretensje kibiców o brak informacji. Włókniarz zrobił wszystko, żeby dobrze przygotować się do meczu. Dla Mikkela Michelsena wynajęto powietrzną taksówkę, by szybciej dotarł z półfinału DME w Pardubicach (tam jechał w niedzielę rano, a już o 14.15 przyleciał helikopterem do Częstochowy) i mógł odpocząć przed zawodami. Co do Woryny, to walka trwała do końca.

Inna sprawa, że nawet gdyby wiedziano wcześniej, że Woryna nie pojedzie, to podawanie takiej informacji nie było w interesie Włókniarza. To pozwoliłoby bowiem lepiej przygotować się przeciwnikowi na ten mecz.

Drużyna Włókniarza Częstochowa / Paweł Wilczyński

Kacper Woryna / Patryk Kowalski