Klub zakneblował usta zawodnikowi. Akurat leciał na wakacje

Kluby bardzo różnie podchodzą do autoryzacji wypowiedzi zawodników, członków sztabu szkoleniowego czy zarządu. W ostatnich dniach cała żużlowa Polska żyła wypowiedzią Oskara Polisa, który w wywiadzie dla oficjalnej strony H. Skrzydlewska Orła wrócił do wydarzeń z 2015 roku, kiedy został zawieszony przez Włókniarz Częstochowa za starcie na treningu z adeptem. Na wielu oficjalnych stronach pojawiają się wywiady z "łatwymi" pytaniami dla rozmówcy i niezbyt ciekawymi dla czytelnika.



W Łodzi jednak nie boją się trudnych tematów i praktycznie każdy publikowany wywiad miał swój wydźwięk w sieci. Wypowiedzi były cytowane przez żużlowe portale, pojawiły się również u nas. Orzeł to jeden z nielicznych klubów, które nie działają według pewnego schematu. Kibice lubią wypowiedzi zapadające w pamięć na dłuższy czas. Wypowiedzi Polisa o "lekkim przyduszeniu" adepta i zapowiedzi, że "wrzuci go do kosza na śmieci" nie oceniamy, bo to nie nasza rola. Na pewno odbiła się szerokim echem.