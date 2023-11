Klub wspomniał wielką aferę. Kpił z juniora, teraz się spotkali

Lebiediew zrugał Karczewskiego. W tle Mencel

Sportowe emocje odbiły się na zachowaniu Łotysza, który nie zauważył obecności kamer w parku maszyn. Kilka dni po zawodach w sieci ukazał się filmik pokazujący, jak mocno zrugał Karczewskiego. - Mencele je*** ci dup* . Co ty będziesz w przyszłym roku w Ekstralidze robił? - krzyczał Lebiediew do juniora, a to tylko krótki fragment wypowiedzi.

Czarne chmury nad klubem. Prezydent płacze w mediach Kibice żyli aferą przez wiele miesięcy, zapominając, że największą ofiarą był właśnie Mencel. To jego uczestnik cyklu Grand Prix 2024 najbardziej nie docenił . W późniejszym wywiadzie dla naszego portalu Lebiediew tłumaczył, że wybór Mencela do tej potyczki słownej nie był zaplanowany. - Nawinął mi się na język przez przypadek. Akurat przechodził obok , przeczytałem nazwisko i poszło z automatu - powiedział. Słowa Lebiediewa zostały zapamiętane przez kibiców, którzy w sezonie 2023 czekali na sytuację, kiedy Łotysz stanie pod taśmą z Mencelem . Pół żartem, pół serio, w następnym sezonie będą mieli okazję do częstych wyjazdów na tor razem. Wszystko zależy jednak od tego, jak pary poukłada nowy trener Unii - Rafał Okoniewski.

Fogo Unia Leszno przypomniała aferę

Końcówka i początek roku kalendarzowego, to okres, w którym działy marketingu w klubach mają pełne pole do popisu. Unia wykorzystała niedawne zgrupowanie drużyny, aby pokazać kibicom, że Lebiediew i Mencel żyją w zgodzie. Junior, oglądając na korytarzu filmik z wiązanką Lebiediewa, wyraźnie kręci głową i jest niezadowolony, ale nie ma to większego znaczenia, kiedy podchodzi do niego starszy kolega.



- Co tam oglądasz młody? - zapytał Lebiediew - A nic takiego - odpowiedział Mencel. - W przyszłym sezonie jedziemy razem! - obaj zadeklarowali przed kamerą.

Dobra atmosfera może być kluczem do utrzymania drużyny z Leszna w najlepszej lidze świata. To jedna z trzech drużyn, o których mówi się, że grozi im spadek. Oprócz Unii chodzi o ZOOLeszcz GKM Grudziądz oraz Enea Falubaz Zielona Góra.