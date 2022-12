Klub w opałach. Wyciągnął 200 tysięcy z portfela

Osobą, która uratowała klub okazał się prezes Zygmunt Dziemba. To on wyciągnął 200 tysięcy złotych prywatnych pieniędzy i kazał zrobić przelewy na konta zawodników.

Taka akcja działacza OK Bedmet Kolejarza Opole była konieczna, bo sponsorzy zwlekali z realizacją umów marketingowych. Gdyby klub chciał na to czekać, to wciąż nie byłby rozliczony z żużlowcami.