Żużel. Polonia Bydgoszcz zbudowała drużynę za miliony

Z bydgoskim ośrodkiem sympatyzuje legenda polskiej piłki Zbigniew Boniek. Były znakomity piłkarz i były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w ostatnich latach nie miał jednak zbyt wielu okazji do radości. Być może to się w końcu zmieni. Prezes Jerzy Kanclerz, a prywatnie przyjaciel Bońka, na sezon 2025 zbudował prawdziwy dream team, z Szymonem Woźniakiem, Krzysztofem Buczkowski, Aleksandrem Łoktajewem i Kaiem Huckenbeckiem na czele. Co ciekawe, gdy Polonia w 2013 roku żegnała się z najwyższą klasą rozgrywkową, to pierwsi trzej zawodnicy wówczas dla niej startowali.



W poprzednich latach zespół z Bydgoszczy przynosił głównie rozczarowania, gdyż w trzech ostatnich sezonach, celując w awans do PGE Ekstraligi, kończył zmagania dwa razy na półfinałach i raz na przegranym finale, co doprowadziło do odejścia Wiktora Przyjemskiego. Po zeszłorocznej porażce w decydującym meczu z ROW-em Rybnik prezes Jerzy Kanclerz szybko zakasał rękawy i sfinalizował rozmowy z zawodnikami, tworząc jeszcze mocniejszą ekipę. Pierwszym krokiem w kierunku awansu była organizacja wspólnego zgrupowania.