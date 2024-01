Klub przeprowadzi transfer. Będzie to spore zaskoczenie

Wybrzeże na tym nie poprzestanie? Gusts i Pollestad byli już na celowniku

Najwięcej zawirowań w zespole doszło właśnie na pozycji U24. Keynan Rew wrócił do Fogo Unii Leszno, a Mads Hansen wybrał propozycję Tauron Włókniarza Częstochowa. Gdyby Duńczyk został, to wcześniej dogadany Brennan byłby wystawiany pod numerami 8/16. Hansen trafił jednak do PGE Ekstraligi i Brytyjczyk jest pewny miejsca w składzie. W Wybrzeżu nie chcą wywierać na nim presji, obdarzono go wręcz sporym zaufaniem.



Brennan dostanie kilka pierwszych kolejek na pokazanie swoich możliwości (pod 8/16 ma pojawić się trzeci młodzieżowiec). Dopiero później władze klubu ocenią, czy nowy zawodnik na pozycji U24 jest potrzebny. Wiosną klubów na zapleczu PGE Ekstraligi będą szukać: Francis Gusts oraz Mathias Pollestad. Wybrzeże stało w długiej kolejce po tego pierwszego już jesienią, ale Betard Sparta Wrocław postanowiła go zatrzymać.



W środowisku mówi się, że Łotysz tak i tak dostanie zielone światło na wypożyczenie. Zmienić to może chyba tylko plaga kontuzji, a po końcówce zeszłorocznego sezonu PGE Ekstraligi, we Wrocławiu na urazy są mocno uczuleni. Wybrzeże nie będzie jedynym klubem zainteresowanym Gustsem. Ten zawodnik może zrobić różnicę. Tej opinii nie zmieniają nawet przeciętne występy w sezonie 2023.