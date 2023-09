Klub przekazał informację o stanie zdrowia zawodników. Kibice nie będą szczęśliwi

- W przypadku Taia Woffindena to wyścig z czasem w naszym wykonaniu. Walka trwa. Spartanie to twardzi ludzie - powiedział w Magazynie PGE Ekstraligi na antenie Eleven Sports 1 rzecznik prasowy Sparty, Adrian Skubis. Nie jest na razie wiadomo, czy Brytyjczyk wróci na tor w tym tygodniu, choć nieoficjalnie mówi się, że nie jest to wykluczone.