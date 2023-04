Klub pozbył się młodej gwiazdy. Wielkie ryzyko

Ebut.pl Stal już bez Timiego Salonena. Fiński żużlowiec został wypożyczony do końca sezonu do Enea Polonii. Jeszcze kilka tygodni temu żużel w Pile stał pod znakiem zapytania, a teraz działacze kompletują całkiem silną drużynę. To może być ekipa co najmniej na fazę play-off.