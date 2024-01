Klub postawił sprawę jasno. To jego ostatnia szansa?

Wiktor Lampart to wychowanek Stali Rzeszów. Od początku mówiło się o nim, że jest wielkim talentem. Szybko trafił do lubelskiego Motoru, gdzie rozwinął skrzydła. Po przejściu w wiek seniora zaliczył jendak twarde lądowanie.

Obyło się bez sentymentów

Swoje pierwsze dwa sezony spędził w pierwszej lidze. Tam reprezentował barwy klubów z Rzeszowa, a po spadku dołączył do Lublina. Zadomowił się tam na stałe i stanowił o sile formacji młodzieżowej Motoru przez następne cztery lata w PGE Ekstralidze. Można stwierdzić, iż co drugi sezon Lamparta był bardzo udany. Jako 18-latek spisał się prawidłowo, debiutując w najwyższej klasie rozgrywkowej. W kolejnym roku jednak zawiódł, lecz następny sezon był już jego najlepszym w karierze.

Wiek juniora zwieńczył solidną postawą, bo zdobywał nieco powyżej 1,5 punktów na bieg. Stać go było jednak na więcej, bo rok wcześniej był 20. zawodnikiem Ekstraligi i jego średnia wynosiła powyżej 1,8. Polityka transferowa Platinum Motoru była bezwzględna i dla Wiktora nie było po prostu miejsca nawet na pozycji U24. W ten sposób trafił do Torunia, gdzie wiele sobie po nim obiecywali.

Talent ich zawiódł

Nikt nie oczekiwał, że będzie to dla niego łatwy sezon. Pierwszy rok w gronie seniorów oraz nowe otoczenie stanowiło dla niego ogromne wyzwanie. Działacze liczyli, że jednak co do zasady Lampart spisze się w ich barwach doskonale. Dodatkowo jego występy na Motoarenie działały na jego korzyść. Naprawdę wierzyli, iż będzie to udany ruch z ich strony.