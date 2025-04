Klub podjął wielkie ryzyko. Ciągnie się za nim głośna afera

Niewygodna afera Bjerre, oszczędza na sprzęcie

40-letni Kenneth Bjerre wypadł najlepiej w testach wydolnościowych

Sam zawodnik zapiera się jednak, że to nieprawda i jest profesjonalistą w każdym calu. GKM miał wykorzystać to jako pretekst do odsunięcia go od składu, a następnie nie przedłużenia z nim kontraktu. Obecnie Bjerre korzysta z silników Briana Kargera i to jemu właśnie zawdzięcza tak piorunującą formę.