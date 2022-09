Klub organizuje casting. Do wygrania zawodowy kontrakt!

Tego w żużlu jeszcze nie było. Metalika Recycling Kolejarz Rawicz poinformował na swoim Facebooku, że organizuje turniej i to nie byle jaki. Co ciekawe, klub oczekuje, że zawodnicy będą zgłaszać się sami. Dlaczego mieliby być chętni? Bo do wygrania jest… gwarancja zatrudnienia w rawickim zespole na kolejny sezon.