Klub nie zostawi ich w potrzebie. Cała Polska bije brawo

Fatalnie zakończył się styczeń dla Michała Głębockiego oraz Bartosza Toporowskiego . Młodzi zawodnicy oraz ich rodzice w zaledwie parę minut znaleźli się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. W garażu, gdzie trzymano między innymi sprzęt, doszło do pożaru, który strawił wszystko, co spotkał na swojej drodze. Dym był tak ogromny, że widzieli go mieszkańcy z osiedli oddalonych kilka kilometrów dalej. Jednym słowem: masakra. - Kiedy pierwsze zastępy straży pożarnej dotarły na miejsce, budynek garażu był objęty ogniem - relacjonował portal gorzowianin.com.

Na szczęście nikomu nie stało się nic poważnego. Nie zmienia to jednak faktu, iż cała rodzina jest załamana i potrzebuje dobroci kibiców do tego, by chłopcy jeszcze kiedykolwiek pojawili się na torze. Szybko powstała specjalna zbiórka. - Spłonął bus, dwa samochody, garaż, a w nim wszystko co dawało radość i pasję. Od podnośnika, po silniki, maszynę startową, wszystkie części żużlowe, ubiór, ramy, koła, rowery, tokarka, sprężarka, wszystkie narzędzia. To co dawało radość Michałowi i Adamowi. Michał to młody żużlowiec z Gorzowa zakochany w swojej pasji. Adam to jego wujek, najlepszy mechanik, zawsze pomocny wszystkim. Dziś to oni potrzebują waszej pomocy na wsparcie ich w odbudowie i zakupie tego, co dla nich jest najważniejsze - czytamy w opisie.