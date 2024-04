Klub nie dostał kasy, a na trybunach tłumy. Miasto popełniło błąd?

Prawie pięć lat kibice z Krakowa czekali na zawody żużlowe (dokładnie cztery lata i osiem miesięcy). Do drugiego z największych polskich miastach zawitali fani z całego kraju. Turniej o Puchar Prezydenta zgromadził na stadion tłumy, jednak był to bardzo smutny powrót. Wszyscy ludzie związani z dyscypliną chcieli powrotu żużla w ligowym wydaniu, a kilkanaście dni temu okazało się, że Speedway Kraków nie przystąpi do tegorocznej Krajowej Ligi Żużlowej. Był to cios dla działaczy. Nowy przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego - Ireneusz Igielski do samego końca liczył na start drużyny w lidze. Reklama

To, co nie udało się w 2024 roku, być może uda się za rok (w budżecie zabrakło około 700 tysięcy złotych). Turniej potwierdził klubowym władzom i prezydentowi, że jest zapotrzebowanie na żużel w tym mieście. Największą gwiazdą na liście startowej był trzykrotny mistrz świata Nicki Pedersen. Pozostali, to doświadczeni i zaprawieni w ligowych bojach zawodnicy. Już w tym sezonie widzieliśmy mocniej obsadzone zawody, ale zmagania w Nowej Hucie cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Żużlowcy stoczyli walkę nie tylko o zwycięstwo, ale też o nowy rekord toru. Owal w Krakowie ma nową długość, więc każdy kolejny najlepszy czas dnia jednocześnie był uznawany za rekord.



Turniej o Puchar Prezydenta Krakowa dla Jacoba Thorssella

Zawody z powodów organizacyjnych rozpoczęły się z godzinnym opóźnieniem. Wszyscy ludzie obecni na stadionie musieli czekać na przyjazd karetki, co na wyższym poziomie praktycznie się nie zdarza. Gdy jednak turniej wystartował, to już wyścigi były rozgrywane w bardzo szybkim tempie. Najlepsza ósemka uzyskała przepustkę do półfinałów, gdzie chwilę później działy się dziwne rzeczy. Oliver Berntzon nie wystartował, Nicki Pedersen wjechał w taśmę, a zwycięzca rundy zasadniczej Mateusz Szczepaniak zanotował upadek.



Te wyżej wymienione zdarzenia otworzyły drzwi do finału innym zawodnikom, między innymi Maticowi Ivacicowi, którego nikt o zdrowych zmysłach nie zaliczał do faworytów. Ku sporemu zaskoczeniu Słoweniec znalazł się w najlepszej czwórce, ale po znakomitym starcie nie opanował motocykla i się przewrócił. W powtórce zwyciężył Jacob Thorssell i to do doświadczonego Szweda powędrował puchar. Na podium zameldowali się także: Peter Kildemand i Daniel Kaczmarek.

Kolejność:

1. Jacob Thorssell (3,2,3,2,2,2,3) 17 - 1. miejsce w finale

2. Peter Kildemand (1,1,2,3,2,3,2) 14 - 2. miejsce w finale

3. Daniel Kaczmarek (1,2,3,1,1,2,1) 11 - 3. miejsce w finale

4. Matic Ivacic (2,0,1,3,2,3,w) 11 - wykluczenie w finale

5. Mateusz Szczepaniak (2,3,3,2,3,u) 13 - upadek w półfinale

6. Nicki Pedersen (3,3,2,1,3,t) 12 - taśma w półfinale

7. Hubert Łęgowik (0,1,2,3,3,1) 10 - trzecie miejsce w półfinale

8. Oliver Berntzon (2,3,1,2,2,ns) 10 - nie startował w półfinale

9. Jesper Knudsen (0,3,0,3,1) 7

10. Krystian Pieszczek (3,2,w,1,1) 7

11. Kacper Gomólski (1,2,2,1,1) 7

12. Daniel Jeleniewski (0,1,0,2,3) 6

13. Adrian Cyfer (0,1,3,d,d) 4

14. Dawid Rempała (3,0,0,0,0) 3

15. Wiktor Rafalski (2,d) 2

16. Bartosz Curzytek (1,0,1,0,0) 2

17. Marcin Nowak (t,0,1,-,-) 1

18. Stanisław Mielniczuk (d) 0



Nicki Pedersen / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Kacper Gomólski. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński